Венгрия полностью отвергла план ЕК по отказу от газа из России

Венгрия категорически отвергает предложенный Еврокомиссией план по отказу от российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что такие меры будут шагом назад в диверсификации источников энергии. Венгрия продолжит бороться против плана ЕК.

«Российские поставки энергии до сих пор были очень надежными. Они дешевы. И поскольку все другие варианты либо дороже, либо менее надежны, мы не хотим менять источники», — процитировало Сийярто РИА «Новости».

По его словам, страна собирается импортировать из России 8-8,5 миллиарда кубометров газа в 2025 году.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдными планы ЕС по полному отказу от российских энергоносителей. По его словам, жители некоторых стран уже столкнулись с заоблачными ценами на горячую воду и тепло.

Он отметил, что пока Венгрии удается уберечь себя от решений брюссельских бюрократов, но, если план ЕК воплотят в жизнь, венгры почувствуют это в сентябре. Счета за электричество вырастут вдвое, а за отопление — в четыре раза.