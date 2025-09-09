Венгрия подпишет «самый долгосрочный контракт» на закупку газа

Венгрия планирует подписать контракт на поставку газа. Об этом в соцсетях заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления», — добавил он.

С кем заключат соглашение, пока не сообщается.

При этом в июне Сийярто заявлял на Петербургском международном экономическом форуме, что Венгрия полностью отвергла план Еврокомиссии по отказу от российского газа. Он добавил, что поставки из России были и остаются наиболее дешевыми и надежными, поэтому страна планирует до конца года импортировать до 8,5 миллиарда кубометров.