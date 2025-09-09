Венгрия подпишет контракт на покупку газа у Запада
Сийярто: Венгрия заключит долгосрочный контракт на покупку газа у Запада
Венгрия нацелена на подписание долгосрочного контракта на покупку газа у Запада. Об этом в социальной сети Facebook* сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.
По его словам, чем больше газовых маршрутов построит Венгрия, тем в большей безопасности окажется.
«Поэтому мы сегодня подписываем новый контракт на поставку природного газа. Это будет наше самое долгосрочное соглашение на покупку природного газа с западного направления», — написал глава МИД.
Сийярто прикрепил фото из Будапештского аэропорта, не указав, куда конкретно отправляется.
Министр подчеркнул, что Венгрия регулярно прилагала усилия для диверсификации поставок, но заменить российские энергоносители в краткосрочной перспективе не получится.
Ранее Венгрия отвергла план Еврокомиссии по отказу от газа из России.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.