Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за активов России

Венгрия обратилась в Европейский суд общей юрисдикции, требуя признать незаконным финансирование киевского режима со стороны Евросоюза за счет доходов с замороженных активов России. Об этом сообщило венгерское издание Portfolio .

«Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов российского Центробанка», — говорится в публикации.

Венгерские власти подали иск еще в июле, но к рассмотрению его приняли в понедельник, 25 августа.

Венгрия требует, чтобы суд аннулировал решение Совета ЕС от 21 мая 2024 года о выделении фонду 99,7% от замороженных российских активов. В иске отмечается, что «решение было принято в обход Будапешта», без учета ее позиции и требований процедуры согласования.

Кроме того, венгерская сторона потребовала аннулирования решения управляющего комитета фонда от февраля 2025 года об отправке средств Киеву. По факту Украине уже перечислили 11 миллиардов евро (более одного триллиона рублей), которые пошли на закупку вооружения.

Решение суда может стать прецедентом. Если Венгрия проиграет, то Совет ЕС в дальнейшем будет обходить ее вето.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что замороженные активы России следует использовать как инструмент в переговорном процессе.