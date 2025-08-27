США нашли неожиданный путь использования замороженных активов России

Замороженные активы России необходимо использовать в качестве инструмента для переговоров, а не угрожать их конфискацией. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business .

Он подчеркнул, что не отказывается от решения потратить российские деньги на восстановление Украины, но призвал здраво использовать активы в рамках начавшегося диалога.

«Я не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все на восстановление Украины», — пояснил Бессент.

Россия потеряла доступ к деньгам и ценным бумагам, размещенным в европейских и украинских депозитариях, после начала специальной военной операции.

При этом хранившие российские активы организации продолжали получать на них доход.

Весной прошлого года лидеры Евросоюза договорились, что используют заработанные депозитариями средства на финансовую поддержку Украины.

Для этого они сформировали кредит на 50 миллиардов евро, который погасят за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце мая прошлого года бельгийский депозитарий Euroclear объявил, что направит в Европейский фонд помощи Украине 1,55 миллиарда евро.

В организации уточнили, что это сумма дохода от российских активов после уплаты налогов и оплаты работы депозитария.