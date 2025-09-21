Запад больше не служит примером для подражания. Давно пришла пора признать это, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Нам нужна смелость — интеллектуальная, политическая и личная, — чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть путь получше», — написал Орбан.

По его мнению, ЕС балансирует на грани и копит проблемы: долги, миграция, насилие и неэффективная политика. Венгрия, по его словам, твердо придерживается своей позиции: страна без мигрантов, выступает за семью и дает возможности тем, кто готов работать.

Орбан предупредил, что Евросоюз развалится, если продолжит прежнюю экономическую политику. По его мнению, в такой ситуации выход из ЕС не имеет смысла. Для изменения курса нужно два-три года.

При этом накануне Орбан заявил о намерении признать движение «Антифа» террористической организацией, следуя примеру США. Премьер-министр Венгрии вспомнил резонансное дело Иларии Салис. В 2023 году ей грозило 11 лет тюрьмы за нападение на правых активистов в Будапеште. В июне 2024 года она стала депутатом Европарламента от Италии и вышла на свободу благодаря депутатской неприкосновенности.