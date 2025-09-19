Орбан заявил, что признает «Антифа» террористами по примеру США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении признать движение «Антифа» террористической организацией, следуя примеру США. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth .

«Я рад решению американского президента и инициирую, чтобы мы сделали то же самое здесь, в Венгрии. „Антифа“ — действительно террористическая организация… Поэтому я считаю, что это очень правильно, что в Венгрии пришло время классифицировать такие организации, как „Антифа“, как террористические, по американскому образцу», — отметил Орбан.

Венгерский премьер вспомнил о громком деле Иларии Салис. В Венгрии ей грозило 11 лет тюрьмы за участие в вооруженном нападении на правых активистов в Будапеште в 2023 году. В июне 2024-го она стала депутатом Европарламента от Италии и была освобождена из-под стражи, получив депутатскую неприкосновенность.

«Приехали в Венгрию, избивали мирных людей на улицах, здесь были и избитые до полусмерти, затем стали депутатами Европарламента и оттуда просвещают Венгрию о верховенстве закона со стороны левых. Что ж, поздравляю! Это же невозможно!» — заявил он.

«Антифа» — это не юридическое объединение, а движение, которое поддерживает анархистские идеи. Директор ФБР Кэш Патель ранее упоминал о расследованиях, связанных с терроризмом и направленных против «нигилистов».

Накануне Трамп объявил, что признает движение «Антифа» террористической организацией. Он также пригрозил провести расследования в отношении тех, кто его финансирует.