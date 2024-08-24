Венгрия осудила Польшу за лицемерие

Польша продолжает тайно торговать с Россией, но при этом критикует Венгрию. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его процитировал в соцсети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Золтан Ковач.

Глава МИД Венгрии отметил, что власти «открыто и честно» говорят о сотрудничестве с Россией. Он добавил, что Польша, хоть и критикует венгерское руководство, в больших объемах закупает российские удобрения. По его словам, товарооборот между странами составил порядка шести миллиардов евро.

Ранее Сийярто опроверг слухи о том, что новая визовая программа «Национальная карта» будет угрожать безопасности Шенгенской зоны. Он уточнил, что все иностранцы, в том числе белорусы и россияне, будут проходить проверку при въезде в государства Евросоюза.