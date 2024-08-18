Венгрия не увидела проблем в упрощенных визах для россиян

Участие россиян и белорусов в венгерской программе «Национальная карта» — новый вид рабочего ВНЖ и не угрожает безопасности Шенгенской зоны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что не понимает, по какой причине политики стран Балтии и Северной Европы распространяют ложь и слухи о введенной страной программе.

«Включение граждан России и Беларуси в программу „Национальная карта“ не представляет никакой угрозы безопасности Шенгенской зоны, потому что эти лица должны будут продолжать проходить комплексный контроль для въезда в Венгрию», — написал Сийярто на своей странице в Facebook*.

Министр добавил, что подобный уровень невежества и пренебрежения к фактам со стороны европейских политиков вызвал у него большую тревогу.

Запущенная в Венгрии с июля этого года программа «Национальная карта» дает разрешение на проживание в стране на два года в случае трудового контракта и продление еще на три года. При этом после первых трех лет жизни в государстве ее участник может получить постоянный вид на жительство.

Руководство ЕС обвинило власти Венгрии в создании угрозы для безопасности всего блока, так как обладатели ВНЖ страны могут свободно передвигаться по Шенгенской зоне без получения дополнительных виз и проверок. Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию принять меры, если Венгрия не откажется от своей визовой программы.

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