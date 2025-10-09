Венгрия одобрила запрет поставок российского СПГ в ЕС

Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года. Об этом сообщил портал EUObserver .

По информации источника, ограничение вступит в силу в рамках 19-го пакета санкций. Венгрия изначально пыталась добиться исключений для получения российского газа, но в итоге представитель страны в ЕС «не выступил с возражениями» против предложения.

Главной точкой преткновения в новом пакете санкций остались Австрия и Словакия, которые могут пойти на уступки к предстоящему саммиту глав МИД стран ЕС 20 октября.

Власти Австрии настаивают на разморозке активов России на сумму свыше двух миллиардов евро для их передачи Raiffeisen Bank. Германия и еще порядка 10 государств раскритиковали эту просьбу, намекнув на возможное вето на весь 19-й пакет антироссийских санкций.

Ранее в ЕС назвали вероятную дату принятия 19-го пакета санкций против России.