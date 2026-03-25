Венгрия объявила о прекращении поставок газа на Украину

Венгрия остановит экспорт газа на Украину до возобновления работы «Дружбы»

Венгрия приняла решение остановить экспорт газа на Украину до возобновления работы трубопровода «Дружба». Об этом заявил в соцсетях премьер-министр европейского государства Виктор Орбан.

«Чтобы прорвать блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа, <…> пока Украина не будет поставлять нефть», — сказал он.

По словам Орбана, киевский режим предпринимает попытки атаковать трубопровод, через который Венгрия получает топливо с юга.

«Вместо поставок Украине мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища», — заключил премьер.

Ранее Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без выгодных поставок российских нефти и газа.