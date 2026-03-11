Фицо заявил, что Зеленский остановкой «Дружбы» навредил всему Евросоюзу

Остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» навредила не только Словакии и Венгрии, но и всему Евросоюзу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TA3 .

По словам Фицо, на фоне конфликта на Ближнем Востоке «Дружба» могла стать важной альтернативой для поставок нефти в Европу. Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за решение остановить прокачку по этому маршруту.

«Он наносит ущерб уже не только нам и Венгрии, но и всей Европе. В ситуации, когда у нас есть проблема в связи с войной в Иране, нефтепровод „Дружба“ был бы прекрасной альтернативой», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что обратится ко всем партиям, которые представлены в парламенте страны. Он предложил им подписать призыв к Зеленскому о скорейшем возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее правительство Венгрии ввело мораторий на экспорт сырой нефти, бензина и дизельного топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке и вокруг нефтепровода.