Венгрия не поддержала позицию Каллас по Венесуэле

Венгрия оказалась поддержать заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о последствиях американской интервенции в Венесуэле. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС.

В заявлении уточнили, что его поддержали 26 государств из 27 участников Евросоюза. В этом списке отсутствовала Венгрия.

Авторы документа отметили, что ЕС призывает все стороны к сдержанности и спокойствию. Также они напомнили о необходимости соблюдать принципы международного права и Устав ООН, которые являются основой архитектуры международной безопасности.

«ЕС неоднократно заявлял, что Николас Мадуро не обладает легитимностью демократически избранного президента, и выступал за мирный переход к демократии в Венесуэле под руководством венесуэльцев при уважении суверенитета страны. Необходимо уважать право венесуэльского народа определять свое будущее», — указано в заявлении.

Ранее жители Латвии и Эстонии осудили глав МИД своих стран за глупость и лицемерие, проявленные при оценке похищения США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.