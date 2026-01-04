«Понимаете, что говорите?» В Прибалтике осудили нелепые заявления своих глав МИД по Венесуэле

Жители прибалтийских стран жестко раскритиковали своих политиков и дипломатов из-за лицемерной реакции на похищение американцами законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они оценили позицию Латвии и Эстонии на это беззаконие, прокомментировав статью издания Baltijas Balss .

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что в республике внимательно следят за ситуацией в Венесуэле, отметив, что они так и не признали легитимность режима Мадуро. Ее эстонский коллега Маргус Цахкна отметился высказыванием, что демократические государства не будут горевать из-за задержания и вывоза из страны венесуэльского лидера.

Один из комментаторов задался вопросом, а что «если этих собачонок так украдут?», подразумевая дипломатов Эстонии и Латвии.

«„Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права“, то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны не считается нарушением всех международных прав? Вы сами хоть понимаете, что говорите?» — отметил другой читатель.

Еще одна пользовательница написала, что разве кто-то рассчитывал на другую реакцию со стороны прибалтийских властей. Четвертый комментатор подчеркнул, что главы МИД Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения иностранными военными главы государства.

«Все, что нужно знать, если всех этих лидеров помойки украдут», — подытожил он.

Президент США Дональд Трамп после венесуэльской операции наметил себе очередную цель, вспомнив, что национальные интересы Америки якобы требуют взять под контроль Гренландию.