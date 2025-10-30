Венгрия не исключила «внешнее нападение» на НПЗ с российской нефтью

Авария на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, использующем российскую нефть, могла произойти в результате «внешнего нападения». Такое заявление в соцсети Facebook* сделал премьер-министр Виктор Орбан после встречи с главой МВД Шандором Пинтером.

«Мы пока не знаем, была ли это авария, неисправность или внешнее нападение», — подчеркнул он.

По словам Орбана, сейчас идет расследование происшествия. Венгрия намерена добиться исключения из американских санкций, чтобы продолжать покупки российских газа и нефти.

На прошлой неделе на венгерском НПЗ, который работает с нефтью из России, произошел сильный пожар. Предприятие считается самым крупным и современным в стране.

Тогда же пострадал завод Petrotel-Lukoil, принадлежащий дочерней компании корпорации «Лукойл», в румынском городе Плоешти.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.