Венгрия рискует потерять право вето в ЕС в случае разбирательства с Евросоюзом. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в интервью РИА «Новости» .

По его словам, в последние годы в Евросоюзе все чаще игнорируются не только национальные законодательства, но и общеевропейские нормы и даже международное право. Экономист добавил, что таких примеров — от хищения средств до вмешательства в выборы — уже накопилось немало.

Зайнуллин отметил, что в ЕС все чаще нарушаются основополагающие принципы объединения. Венгрия же, по его словам, старается проводить более независимую политику: премьер-министр Виктор Орбан неоднократно высказывался за сближение с Россией и отмену санкций, а также выступал против вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки Запада поставить Россию на колени провалились, несмотря на все усилия «европейского провоенного мейнстрима».