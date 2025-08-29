Попытки Запада поставить Россию на колени провалились, несмотря на все усилия «европейского провоенного мейнстрима». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило Ruptly.

«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — сказал он.

По мнению Сийярто, лидеры Европы не стали прилагать больших усилий для того, чтобы завершить конфликт на Украине, а наоборот глобализировали его. В итоге все принимаемые решения привели к тому, что европейские страны многое потеряли «с точки зрения общества, безопасности и экономики».

Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что после завершения конфликта Западу придется ответить на вопрос, почему они выбрали именно такую стратегию.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что угрозы в адрес его страны не останутся без последствий.