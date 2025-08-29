В Венгрии заявили о провальной попытке Европы поставить Россию на колени
Глава МИД Венгрии Сийярто: лидеры Европы не смогли поставить Россию на колени
Попытки Запада поставить Россию на колени провалились, несмотря на все усилия «европейского провоенного мейнстрима». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило Ruptly.
«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — сказал он.
По мнению Сийярто, лидеры Европы не стали прилагать больших усилий для того, чтобы завершить конфликт на Украине, а наоборот глобализировали его. В итоге все принимаемые решения привели к тому, что европейские страны многое потеряли «с точки зрения общества, безопасности и экономики».
Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что после завершения конфликта Западу придется ответить на вопрос, почему они выбрали именно такую стратегию.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что угрозы в адрес его страны не останутся без последствий.