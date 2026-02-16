Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, доставленной морским путем. Это связано с проблемами на нефтепроводе «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook *.

«Киев не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, поэтому мы вместе с министром экономики Словакии написали письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить доставку российской нефти», — отметил глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что исключение Венгрии и Словакии из санкций позволяет им импортировать российскую нефть морским путем, если поставки по трубопроводу сорвутся.

Безопасность энергоснабжения страны не должна становиться предметом идеологических споров, добавил он. Также он выразил надежду, что Хорватия, в отличие от Украины, не станет угрожать поставкам нефти в Венгрию и Словакию по политическим мотивам.

Ранее Сийярто заявил, что европейские власти целенаправленно подрывали мирные усилия по урегулированию украинского конфликта.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.