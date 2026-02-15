Сийярто: Венгрия прилагает усилия для мира на Украине, а лидеры ЕС их подрывают

Европейские власти целенаправленно подрывали мирные усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х .

Венгерские власти приложили серьезные усилия, чтобы восстановить мир на Украине. Только европейские политики продолжили их подрывать.

«Позиция Венгрии с самого начала была ясна: мы работаем во имя мира и стремимся не втягивать страну в конфликт», — написал он.

Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности разразился скандал — президент Украины Владимир Зеленский публично оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, пошутив про его живот. Политики и общественность в Венгрии возмутились, а Сийярто назвал его слова хамскими.