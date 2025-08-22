Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Киев прекратить удары по «Дружбе»

Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». Обращение об этом в Брюссель направили министры иностранных дел двух стран, сообщил ТАСС .

Утром 22 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по «Дружбе» в страну остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.

«Ночью мы получили известие о еще одной — уже третьей за короткий период — атаке на нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны», — подчеркнул он.

Отдельно министр обратил внимание, что попытки втянуть Венгрию в войну ни к чему не приведут.