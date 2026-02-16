Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, доставленной морским путем. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на странице в Facebook*.

По его словам, Украина по-прежнему не возобновила транзит по «Дружбе», и Венгрия связывает это с политическими причинами. Из-за этого Венгрия и Словакия вынуждены искать альтернативные маршруты поставок.

«Сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить доставку российской нефти <…> по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя», — написал Сийярто.

Он уточнил, что страны получили исключение из европейских санкций на поставки российской нефти. Это позволяет импортировать сырье морским путем в тех случаях, когда транспортировка по трубопроводу невозможна. Глава венгерского МИД также подчеркнул, что вопросы энергоснабжения не должны становиться предметом политических споров.

«Безопасность энергоснабжения <…> не может быть идеологическим вопросом», — заявил он.

При этом Венгрия надеется, что Хорватия исключит политические риски для поставок нефти.

Ранее в Словакии выразили мнение, что углеводороды вновь стали инструментов шантажа: Украина затянула возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы вынудить Венгрию согласиться на членство в Евросоюзе.