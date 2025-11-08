Венгрия добилась от Трампа разрешения на закупку российской нефти
Орбан: США освободили от санкций поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»
Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия получила от США полное освобождение от санкций по поставкам нефти из России. Об этом сообщило издание 24.hu.
Венгерский лидер заявил об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с „Турецким потоком“ и трубопроводом „Дружба“ им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение», — сказал он.
Орбан добавил, что договорился с американским лидером и об отмене санкций в отношении атомной электростанции «Пакш», исключение для которой должно было закончится в конце этого года.
В начале ноября Трамп отказывался исключать Венгрию из санкций против российской нефти.