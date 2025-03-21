Венгрия добилась от США исключения российского газа из санкций

США сделали исключение для Венгрии в сотрудничестве с Россией по энергетике

США решили исключить Венгрию из американский санкций, касающихся оплаты поставок российского газа по контрактам с «Газпромом». Об этом после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его процитировал ТАСС .

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал он.

По словам дипломата, страны Центральной Европы оказались в сложной ситуации из-за введенных предыдущей администрацией Белого дома санкций против «Газпрома» и Газпромбанка. Теперь, благодаря решению президента США Дональда Трампа, энергоснабжение Венгрии «надежно гарантировано».

Накануне стало известно, что аналогичные решения Белый дом принял в отношении Словакии и Турции. Им дали отсрочку по санкциям до мая.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что отказ Европы от российского сжиженного природного газа (СПГ) может привести к удорожанию энергоресурсов.