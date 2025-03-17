Аналитик Юшков: отказ от российского СПГ может повысить цены на газ в Европе

Отказ Европы от российского сжиженного природного газа (СПГ) может привести к удорожанию энергоресурсов. Таким мнением поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в интервью «Известиям» .

Как отметил эксперт, поскольку Россия — второй по величине поставщик СПГ в Евросоюз после США, замещение российского газа потребует привлечения более дорогого СПГ из Катара, что увеличит затраты. Цены на газ могут подняться, что ударит по европейским потребителям. Введение санкций против российского СПГ невыгодно для Европы, подчеркнул Юшков.