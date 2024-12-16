Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС

Венгрии удалось добиться исключения патриарха Московского и всея Руси Кирилла из 15-го пакета санкций Евросоюза. Об этом по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова привело РИА «Новости» .

«Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла», — сказал Сийярто.

Он добавил, что на совете МИД стран ЕС Венгрия вновь заблокировала выделение Украине более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира.

«Я наложил вето на выделение 6,5 миллиарда евро на оплату поставок оружия Украине из Европейского фонда мира», — заметил глава МИД Венгрии.

Ранее стало известно, что Венгрия запрашивала телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Виктором Орбаном, но в ответ на что получила «некультурный отказ».