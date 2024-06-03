Регулярно накладывающая право вето на решения Евросовета по помощи Украине Венгрия рискует лишиться права голоса перед вступлением на пост председателя. К запуску необходимой процедуры призвала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лялиб в интервью газете Politico .

Она напомнила, что все решения в Евросоюзе принимаются единогласно, но одно государство блокирует сделки и накладывает вето на целый ряд решений.

«Я думаю, нам нужно набраться смелости для принятия решения и активировать статью семь до конца, которая предусматривает отмену права вето», — заявила Лялиб.

Журналисты напомнили, что впервые процедуру по лишению Венгрии права голоса при принятии решений Европейский парламент запустил еще в 2018 году, но дальше первой фазы дело не пошло.

Саму процедуру используют, когда считается, что входящая в ЕС страна нарушает основные ценности блока, кроме лишения права голоса при принятии решений в отношении государства также водятся серьезные политические санкции

Венгрия займет пост председателя Совета ЕС в июле и останется на нем на полгода. Должность даст стране полномочия определять всю повестку блока и принимать решения по всем направлениям развития. Президент Венгрии Виктор Орбан неоднократно вставал наперекор принятию решений о военной помощи Украине и введении дополнительных санкций против России.

В конце прошлой недели венгерский лидер сравнил Евросоюз с поездом под управлением безумного машиниста, который на всех парах несется к войне с Россией. Он подчеркнул, что видит свою главную задачу помешать воплощению этих планов, из-за которых Европе грозит гибель.