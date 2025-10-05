Венгрии предрекли появление нового союзника в Евросоюзе

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может появиться новый союзник в ЕС — чешский консерватор и евроскептик Андрей Бабиш. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что движение чешского политика получило 35% голосов и заняло первое место на парламентских выборах. Если Бабиш сформирует правительство, то политический профиль Чехии изменится.

Глава партии обещал вывести республику из программы НАТО по снабжению Украины боеприпасами, высказывался против свободы миграции и выступил против интеграции Украины в ЕС.

«Как минимум по этим трем ключевым пунктам его позиция расходится с подходами правящего Европой либерального клана во главе [Урсулой] с фон дер Ляйен», — уточнил Пушков.

Ранее политолог Вадим Сипров допустил, что Чехия начнет проводить более независимую внешнюю политику. По его словам, Бабиш будет действовать в духе премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана.