Венгерскую фирму после ЧП в Ливане проверит специальная комиссия

Партия «Наша Родина» призвала расследовать причастность венгерской фирмы к массовой детонации пейджеров в Ливане. Политсила созвала парламентскую комиссию по международной безопасности для выяснения обстоятельств теракта. Об этом заявил депутат Элед Новак, сообщило РИА «Новости» .

«Призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить [подозреваемых] в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», — отметил он.

Взорвавшиеся в Ливане устройства выпускались под тайваньской маркой Gold Apollo, но сама компания назвала производителем зарегистрированную в Венгрии фирму BAC Consulting Kft.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил теракт в Ливане. По его словам, инициаторы массовой детонации нарушили нормы международного гуманитарного права. Мирные граждане не могут быть целью атак, подчеркнул Тюрк.