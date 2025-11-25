Венгерский журналист рассекретил предстоящую встречу Орбана и Путина в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен в ближайшие дни посетить Москву и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Facebook* журналист издания Direkt36 Сабольч Паньи, ссылаясь на источник, знакомый с деталями поездки.

По словам журналиста, встреча может пройти в пятницу, 28 ноября, в Кремле. Официального подтверждения от Будапешта или Москвы пока нет. Журналист пообещал опубликовать дополнительные подробности, а также разместить информацию и на венгерском языке.

На днях Орбан заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса предоставил Европе выбор: выйти из тупика или продолжать финансировать Украину, приближая войну с Россией

