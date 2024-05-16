Венгерский журналист Габор Штир увидел в покушении на Фицо раскол словацкого общества | 360°

Мир 16 мая 2024, 17:30 Венгерский журналист Габор Штир увидел в покушении на Фицо раскол словацкого общества

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Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир увидел в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо раскол общества. Об этом сообщило ИА НСН.

По его словам, такую раздробленность можно наблюдать не только в европейских странах, но и в США.

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«В США еще восемь лет назад началась внутренняя война и раздробленность — между теми, кто поддерживал Трампа, и теми, кто был против. В Венгрии то же самое — только с Орбаном, в Словакии также», — сказал журналист.

В заключение Штир добавил, что не связывает этот случай со взглядами Фицо по НАТО и украинскому вопросу.

Ранее стало известно, что 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он заявил, что действовал из-за несогласия с политикой действующей партии страны.