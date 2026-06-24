Венгерский санитар признался, что ел и коллекционировал человеческие останки

Полиция Венгрии задержала санитара больницы, который собирал человеческие останки на заброшенных кладбищах и на собственном рабочем месте. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Национальное бюро расследований Венгрии задержало 30-летнего мужчину в Будапеште после получения информации о том, что он хранил останки дома и на работе. Подозреваемый работал в местной больнице санитаром.

При обыске квартиры мужчины следователи обнаружили человеческие черепа, целую голень и кисть руки, а также реконструкцию человеческого лица, изготовленную из кожи. Часть костей хранилась в чемодане.

Также в квартире нашли банку с сердцем — полиция выясняет, принадлежит ли орган человеку или животному.

Мужчина признался следователям в сборе останков и объяснил, что испытывает болезненное влечение к частям человеческого тела. По его словам, некоторые части тела он даже готовил и употреблял в пищу.

Ранее сотрудник морга Александровской больницы Санкт-Петербурга продавал невостребованные тела коммерческой организации, которая готовила танатопрактиков.