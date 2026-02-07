Тела из морга больницы Петербурга покупала школа танатопрактиков

Сотрудник морга Александровской больницы Санкт-Петербурга продавал невостребованные тела коммерческой организации, которая готовила танатопрактиков — специалистов, готовящих умерших к погребению. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке» .

По его данным, в морге отсекали части тел умерших по заказу предпринимателей. Один из бизнесменов имел беспрепятственный доступ в отделение.

Ученица фирмы по обучению танатопрактиков рассказала 78.ru, что организация скрывала информацию о телах. По ее словам, руководство говорило учащимся, что умершие сами «завещали свои тела науке» на безвозмездной основе.

«Курс шел три дня, два дня были посвящены практике вскрытия. На четырех секционных столах последовательно сменялись трупы, — добавила девушка.

В день организация использовала до семи трупов, их привозили прямо к вскрытию.

Ранее суд арестовал до 4 апреля представителя компании «Анабиоз». По версии следствия, он подкупил заведующего патолого-анатомическим отделением больницы и получал от него невостребованные тела.