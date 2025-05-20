Венгерский парламент проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии на заседании 20 мая поддержал выход страны из Международного уголовного суда. Информацию об этом опубликовали на сайте Законодательного собрания.

За законопроект проголосовали 134 депутата, 37 высказались против, еще семь воздержались.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, который внес документ в парламент, напомнил, что Римский статут МУС не публиковали в венгерском вестнике, а значит, он не стал частью венгерского национального права.

Сийярто добавил, что Венгрия не принимает использование международных организаций, а тем более уголовных судов, в политических целях.

О выходе Венгрии из МУС премьер-министр Виктор Орбан объявил в начале апреля. Он отметил, что организация перестала быть беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.