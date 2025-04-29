Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Парламент Венгрии принял решение выйти из Международного уголовного суда. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X .

«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — написал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о выходе страны из Международного уголовного суда в начале апреля. Это произошло во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого МУС выдал ордер на арест в ноябре. Причиной для расследования стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа.

Орбан заявил, что решение относительно Израиля ясно показывает, что МУС больше не является беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.

Ранее стало известно, что ЕС рассматривает идею лишения Венгрии права голоса из-за ее жесткой позиции по конфликту на Украине. Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз.