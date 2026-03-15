Цепек: Киев не допустил венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба»

Прибывших на Украину венгерских экспертов не допустили к проверке нефтепровода «Дружба» для оценки его пригодности к работе. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Габор Цепек, его слова привело издание Index .

Также украинская сторона отказалась от встречи по вопросу о возобновлении поставок российской нефти.

«Мы вернулись обратно. Сегодня в час ночи пересекли границу», — сказал Цепек.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто остался удовлетворен итогам визита. По его словам, дипломат провели консультации с представителями ЕС и США, которые лично убедились, что «Дружбу» блокируют исключительно по политическим причинам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что у страны нет права и возможности поддерживать Украину из-за закрытия нефтепровода «Дружба». Политик обратил внимание, что киевский режим создает энергетические угрозы его народу.

