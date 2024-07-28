Венесуэльцы выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах

Желающие отдать свой голос за кандидата в президенты Венесуэлы выстроились в длинные очереди у участков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентствам, очереди растянулись больше чем на сотню метров. Участки открылись рано утром — в 06:00 (13:00 по московскому времени). Несмотря на это, люди приходили пораньше, чтобы занять себе место в очереди.

Одна из избирательниц призналась, что пришла за полтора часа, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Я думаю, что у людей здесь много веры [в будущее]», — рассказала она.

Осенью президентские выборы пройдут и в Соединенных Штатах. Американцам придется выбрать, кого они хотят видеть на посту главы государства — представительницу демократов, вице-президента Камалу Харрис или республиканца Дональда Трампа.

В Bloomberg сообщили, что экс-лидер США может потерять существенную часть голосов из-за яростной критики своей соперницы. По мнению журналистов агентства, от него отвернутся латиноамериканцы, афроамериканцы, молодежь и женщины.