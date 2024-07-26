Трампа предупредили о рисках из-за жесткой критики Харрис

Критика американского вице-президента Камалы Харрис может обернуться для экс-лидера США Дональда Трампа потерей части избирателей. Об этом сообщил Bloomberg .

В издании предположили, что от Трампа из-за его нападок на соперницу могут отвернуться латиноамериканцы, афроамериканцы, молодежь и женщины. В агентстве отметили, что предвыборный штаб Трампа разрабатывал тактику противостояния с президентом Джо Байденом таким образом, чтобы представить его слабым соперником, но тот вышел из президентской гонки.

Отказ главы государства от выборов застал помощников республиканца врасплох, и им пришлось пересмотреть свои планы. В издании подчеркнули, что о рисках потерять избирателей Трампа предупредил его однопартиец, спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Ранее экс-лидер США назвал соперницу «радикальной левой сумасшедшей», которая в случае победы на выборах разрушит страну за год. Трамп добавил, что Харрис не обладает необходимыми компетенциями и не справится с ролью президента.