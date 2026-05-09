Венесуэла вывезла ядерный материал с реактора IVIC после атаки США

Руководство Венесуэлы в апреле оперативно вывезло оставшийся ядерный материал с территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC). Об этом в своем телеграм-канале заявил глава МИД страны Иван Хиль.

Он опубликовал сообщение правительства с подтверждением того, что операцию по вывозу ядерного материала организовали после январской атаки со стороны Соединенных Штатов. Эвакуацию провели в период с 18 по 29 апреля. Специалисты локализовали, извлекли и вывезли опасный материал, подчеркнул Хиль.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл подробности о секретном оружии, которое военные использовали при нападении на Венесуэлу и захвате лидера республики Николаса Мадуро. По словам хозяина Белого дома, устройство называется «дискомбобулятор» и жужжит при работе.

Трамп признался, что он сам придумал необычное название для оружия. Также он добавил, что когда венесуэльские военные нажали на кнопки, то «ничего не произошло».