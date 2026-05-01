Трамп рассказал про жужжание секретного оружия «дискомбобулятор»

Американское оружие «дискомбобулятор», которое якобы использовали в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, при работе жужжит. Об этом журналистам в Белом доме рассказал президент США Дональд Трамп.

«Они слышали такое странное жужжание откуда-то сверху», — отметил Трамп.

Президент так описал применение секретного оружия в Венесуэле. Трамп заявил, что когда противник нажал на кнопки, то «ничего не произошло». Название для оружия президент США придумал сам.

Государственный департамент США готовит выпуск лимитированной серии паспортов с изображением президента. На макете нового документа портрет Трампа разместят на внутренней стороне паспорта.