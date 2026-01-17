Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа

Венесуэла впервые в истории заключила контракт на экспорт газа. Об этом на Национальном совете производственной экономики объявила исполняющая обязанности президента республики Делси Родригес.

«Впервые в нашей истории подписали контракт на коммерциализацию сжиженного газа. Первая молекула отправится на экспорт. Мы выполняем свои обязательства», — сказала она.

Родригес отметила, что соглашение стало подтверждением выбранного экономического курса и результатом усилий государственной нефтегазовой компании PDVSA. Она напомнила, что отрасли удалось увеличить добычу до 1,2 миллиона баррелей в сутки, такой показатель не фиксировали с 2015 года.

Исполняющая обязанности президента добавила, что поступления от экспорта газа не должны использоваться для импорта топлива, которым страна обеспечивает себя сама.

Ранее президент США Дональд Трамп решил продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.