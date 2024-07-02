Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США

Мадуро: правительства Венесуэлы и США возобновят прямой диалог

Фото: РИА «Новости»

Власти Венесуэлы и США возобновят прямой диалог, который станет публичным во избежание спекуляций. Об этом президент республики Николас Мадуро заявил в эфире собственной телепрограммы «С Мадуро +».

«Прежде всего, я — человек диалога. Хочу, чтобы Венесуэла уважали именно поэтому. Чтобы уважали наш народ, нашу демократию. Хочу преступить этот конфликт с нулевой суммой, теперь дело за ними», — сказал он.

Мадуро уточнил, что диалог сторон вновь начнется в ближайшую среду.

«Это будут публичные встречи, без каких-то манипуляций и условий для уважения. Мы не станем прятаться. Уже прошло много тайных встреч, но мы соблюдаем секретность о них, а другая сторона — нет», — добавил президент.

Ранее Мадуро обвинил представителей оппозиции Энрике Маркеса и Эдмундо Гонсалеса в планировании государственного переворота перед президентскими выборами, которые состоятся 28 июля.

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