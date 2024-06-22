Мадуро заявил о подготовке нового госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле после голосования на президентских выборах хотят организовать беспорядки и госпереворот. Об этом заявил действующий глава государства Николас Мадуро в ходе выступления перед сторонниками в штате Монагас.

В планировании переворота он обвинил кандидатов правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и Энрике Маркеса. Мадуро подчеркнул, что оба политика отказались подписать с другими кандидатами в президенты соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов.

«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь. <…> Не подписали две марионетки олигархии», — заявил президент страны.

Гонсалес и Маркес, по его словам, намерены заявить о подлоге, хотят развязать насилие и устроить государственный переворот.

Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрацию кандидатов на пост главы государства завершили в апреле.