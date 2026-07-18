Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ на сумму в $346 млн

Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму в 346 миллионов долларов (более 27 миллиардов рублей). Средства направят на восстановление страны после землетрясений, написала в своем телеграм-канале уполномоченный президент Дельси Родригес.

«После разрушительного двойного землетрясения, обрушившегося на нашу страну, Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии», — написала она.

По ее словам, на эти деньги власти окажут поддержку пострадавшим семьям. Их обеспечат жильем, инфраструктурой, основными госуслугами, а также помогут удовлетворить другие потребности.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что в Венесуэле в результате двух мощных землетрясений погибли 5069 человек.