Венесуэла объявила о закрытии посольств в Норвегии после скандала с Нобелевкой

МИД Венесуэлы закрыло свои посольства в Норвегии и Австралии

Венесуэла начала масштабную реорганизацию дипломатической службы, закрыв свои посольства в Норвегии и Австралии. Коммюнике опубликовал глава МИД страны Иван Хиль в своем Telegram-канале .

«Решение о закрытии посольств в Королевстве Норвегия и Австралии принято для стратегического перераспределения ресурсов», — отметили в правительстве Венесуэлы.

Обслуживание граждан и развитие двусторонних связей продолжат дипломатические миссии по совместительству. Детали этого плана пока не раскрываются.

Параллельно правительство решило открыть новые посольства в Зимбабве и Буркина-Фасо. Эти представительства, по словам Хиля, станут платформами для сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых.

В качестве цели такой реструктуризации Венесуэла назвала оптимизацию государственных ресурсов и укрепление союзов со странами Глобального Юга. Страна планирует развивать солидарность между народами и стратегическое сотрудничество.

Ранее экс-депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо стала обладательницей Нобелевской премии мира. Мачадо покинула парламент в 2014 году после провала протестов против Николаса Мадуро и перешла в оппозицию. Официально венесуэльские власти не связывают решение о закрытии посольств с ситуацией вокруг награды.