«Венесуэла на стероидах». Трамп дал прогноз о жизни США при власти Харрис

Трамп: при президентстве Харрис США превратятся в «Венесуэлу на стероидах»

У США нет шансов на успех, если президентом станет Камала Харрис, а из-за миграционного кризиса страна превратится в «Венесуэлу на стероидах». Об этом в ходе дебатов на телеканале АВС News заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

По словам Трампа, Харрис уничтожит страну, если сможет ее возглавить. Кандидат от республиканцев сделал акцент на миграционном кризисе, отметив, что Штаты станут «Венесуэлой на стероидах» в ближайшее время.

В ходе дебатов Трамп также озвучил слух о том, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилд «похищают у местных жителей домашних животных и едят их». Политик заявил, что для республиканцев такая ситуация является «плачевной».

Модератор дискуссии позже сообщил Трампу, что связался с властями Спрингфилда и те опровергли слухи о похищении домашних животных.

Ранее Харрис заявила о планах снизить импорт нефти в случае избрания на пост главы страны. По ее словам, Штатам необходимо инвестировать в альтернативные источники энергии.