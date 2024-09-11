Харрис собралась снизить зависимость США от импорта нефти
Харрис: США должны снизить зависимость от иностранной нефти
США должны снизить зависимость от импорта нефти и инвестировать в разные источники энергии. Об этом в ходе дебатов на телеканале АВС News заявила кандидат в президента США от Демократической партии Камала Харрис.
Кандидат в президенты Штатов добавила, что намерена в случае победы на выборах заняться вопросом снижения зависимости государства от иностранной нефти.
«Моя позиция заключается в том, что нам нужно инвестировать в разные источники энергии, чтобы снизить зависимость от иностранной нефти», — сказала она.
Также Харрис заявила, что не намерена запрещать добычу сланцевых углеводородов с помощью гидравлического разрыва пласта.
Ранее в ходе дебатов Харрис призналась, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала СВО и передала ему некие разведданные. Эта информацию, по ее словам, помогла украинскому лидеру «защитить себя».