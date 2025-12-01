Венесуэла на грани. Мадуро назвал сроки своей отставки

Венесуэльский лидер Николас Мадуро на закрытых переговорах с США сообщил о своей готовности покинуть пост, но только через полтора года. Детали беседы раскрыл CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника телеканала, Мадуро сделал такое предложение во время неформального разговора с представителями Белого дома.

Сотрудники его администрации также связались с Вашингтоном по ряду каналов. В настоящее время идет обсуждение того, как может выглядеть уже регламентированное общение между двумя странами.

Несколько игроков из команды Трампа посчитали отсрочку в 18 месяцев вполне допустимой. Но в итоге Белый дом заявил, что согласится только на немедленную отставку Мадуро.

Для Венесуэлы недавняя геополитическая нестабильность не является беспрецедентной.

За последние 10 лет страна пережила экономический коллапс, массовые уличные протесты, неудавшиеся перевороты и бесчисленные заговоры против Мадуро.

«Будут ли бомбить? Не будут ли бомбить? Кто знает. Я не особо слежу за новостями, и, честно говоря, никто ничего не знает», — цитирует CNN официантку из Каракаса.

Ранее источники того же телеканала сообщали, что Мадуро якобы просил у США помилование в обмен на свою отставку.