Британцев накрыла волна мигрантов. Ситуация вышла из-под контроля

Sky News: в Британии признали ухудшение ситуации с наплывом мигрантов

Фото: РИА «Новости»

Ситуация с наплывом нелегалов в Великобритании серьезно усугубилась после гибели 12 мигрантов в Ла-Манше, заявили на Дауининг-стрит. Там объяснили, что обстановка может выйти из-под контроля, сообщил телеканал Sky News.

Официальный представитель Даунинг-стрит рассказал, что у премьер-министра интересовались, когда начнет действовать план по снижению числа прибывающих мигрантов.

«Представитель ответил, что люди должны ожидать, что положение вещей „ухудшится“, прежде чем „улучшиться“», — добавил он.

Днем 3 сентября мигранты пытались попасть в Великобританию, однако их лодка ушла ко дну недалеко от берегов Франции. По данным телеканала BFMTV, контрабандисты попытались перевезти около 70 человек, 12 из них погибли. На помощь выжившим пришли местные моряки.

В Британии начали говорить о необходимости восстанавливать отношения с Россией. По мнению лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена, Западу надо наладить сотрудничество с РФ после ухода Джо Байдена и Кира Стармера.

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