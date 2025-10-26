Великобритания захотела совместное ядерное оружие с ничего не подозревающей ФРГ

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон предложил Великобритании и Германии объединить усилия для ядерного сдерживания. Однако ФРГ уже начала переговоры с Францией, сообщила газета The Telegraph .

«Это правильно и уместно, и это должно было произойти давно. Если Россия продолжит расширение ядерной риторики, это заставит принять некоторые решения внутри Европы в целом», — сказал Робертсон.

За совместное с Германией использование ядерного оружия выступили высокопоставленные чиновники Минобороны Великобритании. Однако они признали, что даже не начинали обсуждать этот вопрос с немецкими коллегами и не рассчитывают на сотрудничество в ближайшей перспективе.

Ядерным оружием в Европе обладают Великобритания и Франция. Со второй Германия уже начала переговоры о совместном сдерживании.

На участие в подобной натовской инициативе Nuclear Sharing рассчитывала Польша. Президент Кароль Навроцкий заявил, что партнерство с Францией как раз касается совместного ядерного сдерживания.