СВР: Лондон готовит новую провокацию на фоне успехов России на фронте

Великобритания предпринимала попытки превратить Россию в страну-изгоя, но они потерпели крах. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки, подчеркнув, что Лондон готовит новую провокацию.

«Лондон взбешен, что британские усилия добиться „стратегического поражения“ России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах», — отметили в ведомстве.

В СВР предупредили, что на фоне успехов российских военных на поле боя британская сторона готовится провести очередную провокацию.

«Лондон готовит провокацию с атакой на гражданское судно иностранного государства в европейском порту группой воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей», — добавили в пресс-службе.

Участники диверсионной группы уже прибыли для обучения в Великобританию. После «обнаружения» террористов местные власти намерены объявить, что они якобы действовали по «заданию Москвы».

В ведомстве добавили, что задуманная провокация ставит целью дискредитировать Китай и дальнейшее усиление милитаризации для «противостояния российской агрессии».

В СВР ранее также предупредили, что киевский режим готовит новую резонансную провокацию против России.